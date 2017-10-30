Пензенский «Театр на обочине» откроет всероссийский фестиваль в Ульяновске Культура Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Актеры пензенского «Театра на обочине» откроют всероссийский театральный фестиваль «Александровский сад», посвященный народному артисту России Борису Александрову, который пройдет в Ульяновске с 31 октября по 6 ноября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Мероприятие состоится на сцене театра «Enfant-Terrible» и в зале креативного пространства «Квартал». Пензенские актеры представят зрителям спектакль «Долгий путь слонов» по пьесе Гаспаре Дори. Режиссером постановки является Марина Ливинская. Кроме того, в фестивале примет участие труппа театральной студии «Арлекин» из Заречного. 1 ноября актеры покажут спектакль «Граф Нулин» по поэме Александра Пушкина. Помимо этого, спектакль «Жили-были» представит пензенский театр «Кукольный дом». Также на сцену «Enfant-Terrible» выйдут актеры театра «Большая медведица» из Москвы, драмтеатра имени А.Н. Островского из Димитровграда, молодежного театра, студий «У Лукоморья» и «Виват» из Ульяновска, «Дети Райка» из Москвы. Нашли ошибку в тексте?

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