EN
13:02:34 Пятница, 26 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенцы могут принять участие в фотоконкурсе «Экология — безопасность — жизнь»

08:30 | 26.01.2018 | Культура

Печать

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Пензенский государственный краеведческий музей объявил о начале приема работ на региональный этап фотоконкурса «Экология — безопасность — жизнь», организованного межрегиональной общественной организацией «Совет музеев Приволжского федерального округа».

Пензенцы могут принять участие в фотоконкурсе «Экология — безопасность — жизнь». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он будет осуществляться по 26 февраля.

К участию в творческом состязании приглашаются как профессионалы, так и любители.

Победители будут определены в номинациях «Эковзгляд», «Фотопейзаж», «Фотоохота», «Лучший друг человека», «Краски мира», «Мобильный фоторепортер» и «Юный фотонатуралист».

В финал пройдут работы, получившие наибольшую поддержку по результатам голосования в соцсетях.

В завершение конкурса пройдет итоговая выставка в ульяновском областном краеведческом музее имени И.А. Гончарова, которая затем будет работать в передвижном формате.
Актуальное
Читайте также
На координатора штаба Навального в Пензе вновь составили протокол «МегаФон» предложил бесплатную подписку на сервисы «Яндекс.Музыка», Zvooq и Boom
В Пензе ночью иномарка сбила подростка Мобильный интернет от «МегаФона» оказался самым быстрым в России по данным Speedtest
Выдано разрешение на проведение реставрационных работ в пензенских «Тарханах» Министр сельского хозяйства Башкирии оценит пензенский опыт развития кооперативов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама