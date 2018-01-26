Пензенцы могут принять участие в фотоконкурсе «Экология — безопасность — жизнь» Культура Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Пензенский государственный краеведческий музей объявил о начале приема работ на региональный этап фотоконкурса «Экология — безопасность — жизнь», организованного межрегиональной общественной организацией «Совет музеев Приволжского федерального округа». © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Он будет осуществляться по 26 февраля. К участию в творческом состязании приглашаются как профессионалы, так и любители. Победители будут определены в номинациях «Эковзгляд», «Фотопейзаж», «Фотоохота», «Лучший друг человека», «Краски мира», «Мобильный фоторепортер» и «Юный фотонатуралист». В финал пройдут работы, получившие наибольшую поддержку по результатам голосования в соцсетях. В завершение конкурса пройдет итоговая выставка в ульяновском областном краеведческом музее имени И.А. Гончарова, которая затем будет работать в передвижном формате. Нашли ошибку в тексте?

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