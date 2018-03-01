В пензенской областной библиотеке открыта выставка картин Дмитрия Мотова Культура

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Выставка картин пензенского художника Дмитрия Мотова начала работу в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в минувшую среду, 28 февраля.

Фото: Liblermont.ru

Экспозицию открыл директор пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Кирилл Застрожный, который призвал присутствующих постараться почувствовать глубину творчества художника, поделиться своими открытиями с родными и друзьями и в следующий раз прийти на выставку вместе с ними.

В свою очередь директор библиотеки Марина Осипова поблагодарила всех за внимание к проекту и пожелала Дмитрию Мотову новых творческих высот.

На церемонии открытия зрителям продемонстрировали фильм о художнике, его непростом творческом пути, целеустремленности и любви к природе.

Выставка в рамках проекта «Картина в библиотеке» будет работать на протяжении всей весны, сообщается на сайте библиотеки.