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Банк «Кузнецкий» выступил генеральным партнером фестиваля «Jazz May» в Пензе

14:22 | 21.05.2018 | Культура

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Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Банк «Кузнецкий» выступил генеральным партнером трехдневного международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May», прошедшего в Пензе в восьмой раз.

Банк «Кузнецкий» выступил генеральным партнером фестиваля «Jazz May» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На площадке под открытым небом, которая была организована на Юбилейной площади — между областной филармонией и киноконцертным залом «Пенза», работала тематическая фотозона, где все желающие могли сделать снимки на память на фоне полигональных фигур трубача и саксофониста.

Как отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, «Jazz May» является уникальным мероприятием с непередаваемой атмосферой.

По его словам, кредитно-финансовое учреждение ежегодно выступает надежным партнером организаторов, поддерживая яркий музыкальный фестиваль и помогая ему развиваться.

«Уверен, что «Jazz May» стал одним из наиболее значимых культурных событий нашего региона, а жители и гости города получили огромное удовольствие», — подчеркнул Михаил Дралин.

Фоторепортаж

Фестиваль джазовой музыки «Jazz May»

18 мая официальную программу мероприятия в областной филармонии открыли пензенский «Экспресс-Бэнд» под управлением Юрия Белоногова, а также ансамбль «4'33» и лидер коллектива, скрипач Алексей Айги. На следующий день на сцене учреждения выступили секстет Виктории Кауновой и Ильи Морозова, Джей Ди Уолтер (JD Walter) и трио Андрея Кондакова. В завершение фестиваля зрители услышали джаз в исполнении трио Дмитрия Илугдина и французского коллектива Dam'nco.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

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