Пензенские артисты представят спектакли на фестивале «Александровский сад» Культура

Ульяновск, 19 октября 2018. PenzaNews. Пензенские актеры представят свои спектакли на IX всероссийском театральном фестивале «Александровский сад», посвященном народному артисту России Борису Александрову, который пройдет в Ульяновске с 31 октября по 6 ноября.

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«Кукольный дом» в день открытия мероприятия покажет спектакль «Медведь» по пьесе Антона Чехова, а театральная студия «Арлекин» из Заречного — постановку «Из жизни гимназисток. Парфетки и мовешки» по мотивам прозы Лилии Чарской 1 ноября.

Пензенский театр «Утро» под руководством Светланы Орешкиной примет участие в фестивале со спектаклем по прозе Андрея Платонова «Корова» 3 ноября.

На следующий день артисты «Театра на обочине» представят драму «Наш класс» по пьесе Тадеуша Слободзянека.

5 ноября пензенская театральная студия «Маленькая страна — 42-я улица» покажет «Революцию» по мотивам одноименного романа Дженнифер Доннелли и фрагменту пьесы Евгения Тыщука «Солнышко».

В течение недели зрители увидят 12 работ от театров Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Пензы, Заречного, сообщается на сайте студии «Enfant Terrible», на базе которой состоится часть показов.