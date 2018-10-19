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Пензенские артисты представят спектакли на фестивале «Александровский сад»

11:10 | 19.10.2018 | Культура

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Ульяновск, 19 октября 2018. PenzaNews. Пензенские актеры представят свои спектакли на IX всероссийском театральном фестивале «Александровский сад», посвященном народному артисту России Борису Александрову, который пройдет в Ульяновске с 31 октября по 6 ноября.

Пензенские артисты представят спектакли на фестивале «Александровский сад». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кукольный дом» в день открытия мероприятия покажет спектакль «Медведь» по пьесе Антона Чехова, а театральная студия «Арлекин» из Заречного — постановку «Из жизни гимназисток. Парфетки и мовешки» по мотивам прозы Лилии Чарской 1 ноября.

Пензенский театр «Утро» под руководством Светланы Орешкиной примет участие в фестивале со спектаклем по прозе Андрея Платонова «Корова» 3 ноября.

На следующий день артисты «Театра на обочине» представят драму «Наш класс» по пьесе Тадеуша Слободзянека.

5 ноября пензенская театральная студия «Маленькая страна — 42-я улица» покажет «Революцию» по мотивам одноименного романа Дженнифер Доннелли и фрагменту пьесы Евгения Тыщука «Солнышко».

В течение недели зрители увидят 12 работ от театров Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Пензы, Заречного, сообщается на сайте студии «Enfant Terrible», на базе которой состоится часть показов.

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