EN
21:51:13 Суббота, 11 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Участников «Японской весны на Волге» познакомят с пензенским комикс-центром

09:14 | 11.05.2019 | Культура

Печать

Пенза, 11 мая 2019. PenzaNews. Информация о работе комикс-центра, действующего на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, будет представлена на III международном форуме «Японская весна на Волге» в Ульяновске.

Участников «Японской весны на Волге» познакомят с пензенским комикс-центром. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте библиотеки, руководитель комикс-центра Рашид Янов проведет творческую лабораторию в центре японской культуры Ульяновска в субботу, 18 мая.

Он расскажет о деятельности объединения и личных творческих успехах.

III международный форум «Японская весна на Волге» состоится в Ульяновске с 15 по 18 мая.

Мероприятие проводится с 2017 года в рамках культурно-делового сотрудничества двух стран. Программа включает в себя различные события, в том числе культурные и спортивные.

Ожидается, что в ходе форума будет открыт индустриальный парк японских компаний на территории промышленной зоны «Заволжье».

Загрузка...
Читайте также
В Пензе из автосервиса украдено 115 тыс. рублей Ямочный ремонт дороги к детским лагерям на Светлой поляне начнут 13 мая
В Пензе молодая пара подозревается в краже спортивной одежды Пензенские силовики посоревновались в скоростной стрельбе из пистолета
Двое жителей Пензенской области подозреваются в угоне автомобиля Давид Думбадзе принял квалификационное предложение пензенского «Дизеля»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама