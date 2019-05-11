Участников «Японской весны на Волге» познакомят с пензенским комикс-центром Культура

Пенза, 11 мая 2019. PenzaNews. Информация о работе комикс-центра, действующего на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, будет представлена на III международном форуме «Японская весна на Волге» в Ульяновске.

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Как сообщается на сайте библиотеки, руководитель комикс-центра Рашид Янов проведет творческую лабораторию в центре японской культуры Ульяновска в субботу, 18 мая.

Он расскажет о деятельности объединения и личных творческих успехах.

III международный форум «Японская весна на Волге» состоится в Ульяновске с 15 по 18 мая.

Мероприятие проводится с 2017 года в рамках культурно-делового сотрудничества двух стран. Программа включает в себя различные события, в том числе культурные и спортивные.

Ожидается, что в ходе форума будет открыт индустриальный парк японских компаний на территории промышленной зоны «Заволжье».