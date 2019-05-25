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Сергей Драгни дал концерт в Пензе

10:28 | 25.05.2019 | Культура

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Пенза, 25 мая 2019. PenzaNews. Певец Сергей Драгни дал акустический концерт в арт-клубе «Ламповая голова» в Пензе вечером в пятницу, 24 мая.

Сергей Драгни дал концерт в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие привлекло преимущественно молодую публику, хорошо знакомую с творчеством артиста. Сергей Драгни под гитару исполнил свои песни «Вишня», «Минус на минус», «Из красок бардак» и другие. Песню «Море» автор дал исполнить зрителю из зала.

На всем протяжении концерта певец общался со зрителями, отвечая на вопросы, которые передавали из зала с помощью записок. Так, на вопрос о мечте Сергей Драгни ответил, что больше всего хотел бы всегда добиваться поставленных целей.

Кроме того, он по телефону связывался во время выступления с участниками своего коллектива, которые не приехали в Пензу. Такое взаимодействие привело в восторг многих зрителей.

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С помощью собравшихся артист записал для своей матери видеоролик с песней «Утро» и сразу же ей его отправил. Он предположил, что ее растрогает такое послание, и пояснил, что сентиментальность в нем именно от матери.

Также в ходе концерта Сергей Драгни пригласил на сцену пензенского певца, своего друга Мишу Хорева. Тот исполнил песню «Дыши», звучавшую во время его участия в шоу «Песни», и еще две композиции, в том числе одну — впервые. Таким образом, концерт вместо 1,5 часов продлился более 2.

В завершение Сергей Драгни сообщил, что планирует приехать в Пензу со своей группой осенью 2018 года или весной 2020-го.

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