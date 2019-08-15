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В Заречном начат цикл встреч с жителями для создания новой экспозиции музея

10:35 | 15.08.2019 | Культура

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Заречный, 15 августа 2019. PenzaNews. Первая встреча с жителями Заречного Пензенской области состоялась в рамках проекта «Конец прекрасной эпохи», предполагающего создание экспозиции об истории города.

В Заречном начат цикл встреч с жителями для создания новой экспозиции музея. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В музейно-выставочный центр в минувшую среду, 14 августа, на нее были приглашены представители старшего поколения.

В ходе беседы с председателем местной ассоциации практических психологов Ольгой Мироновой они говорили о том, что значит для них Заречный, какие периоды и события в жизни города лично для них были наиболее значимыми, что плохого и хорошего они могут отметить в прошлом, в чем каждый из них видел миссию населенного пункта.

Следующие встречи с горожанами в рамках данного проекта пройдут в ближайшие дни.

Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, собранный по их итогам материал — воспоминания, впечатления и мнения — поможет в рамках будущей экспозиции создать более полную и яркую картину повседневной жизни зареченцев в советскую эпоху.

Проект «Конец прекрасной эпохи», предполагающий создание новой экспозиции в музейно-выставочном центре Заречного Пензенской области, удостоен гранта в размере 1,5 млн. рублей по итогам конкурса «Гений места. Новое краеведение» Российского фонда культуры.

Выставка будет посвящена жизни Заречного в 1950–1980 годах. Особое внимание в ней будет уделено субъективному восприятию города и жизни в нем самими зареченцами.

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