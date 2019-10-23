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Павел Воля записал в Пензе видео со словами благодарности в адрес земляков

13:09 | 24.10.2019 | Культура

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Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. Эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер и музыкант, уроженец Пензы Павел Воля, который 22 октября представил программу «Большой Stand Up» на своей малой родине, разместил в Instagram видео со словами благодарности в адрес земляков.

Павел Воля записал в Пензе видео со словами благодарности в адрес земляков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Оно было записано на фоне монумента воинской и трудовой славы на проспекте Победы.

«Ребята, догуливаю по Пензе, по своим любимым местам», — сказал Павел Воля перед возвращением в Москву.

«Дорогой и любимый родной город, спасибо огромное за прием. Спасибо всем, кто пришел», — добавил артист.

Он также передал привет тем, кто не смог посетить его выступление, и пригласил всех желающих на вечеринку в Москве 2 ноября.

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