Павел Воля записал в Пензе видео со словами благодарности в адрес земляков Культура

Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. Эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер и музыкант, уроженец Пензы Павел Воля, который 22 октября представил программу «Большой Stand Up» на своей малой родине, разместил в Instagram видео со словами благодарности в адрес земляков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Оно было записано на фоне монумента воинской и трудовой славы на проспекте Победы.

«Ребята, догуливаю по Пензе, по своим любимым местам», — сказал Павел Воля перед возвращением в Москву.

«Дорогой и любимый родной город, спасибо огромное за прием. Спасибо всем, кто пришел», — добавил артист.

Он также передал привет тем, кто не смог посетить его выступление, и пригласил всех желающих на вечеринку в Москве 2 ноября.