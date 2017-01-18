Пенза подтвердила лидерство в областном рейтинге улучшения инвестклимата Экономика

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Пенза сохранила лидерство в рейтинге городских округов и муниципальных районов области по улучшению инвестиционного климата по итогам IV квартала 2016 года.

Фото: Econom.pnzreg.ru

Если по результатам III квартала региональный центр набрал 175 баллов, к концу года их сумма составила 278.

Бессоновский район переместился с третьего места на второе, набрав в сумме 164 балла.

Шемышейский район, располагавшийся квартал назад на втором месте, опустился сразу на 7 позиций — на девятую строчку. Вместе с тем в тройку лидеров вошел Никольский район.

Аутсайдерами рейтинга стали Земетчинский, Башмаковский и Мокшанский районы.

«Министерство экономики ежеквартально подводит итоги инвестиционного рейтинга, что позволяет создавать здоровую конкурентную среду между муниципалитетами, а также отражает усилия муниципальных властей в сфере создания благоприятной среды для бизнеса», — отметил глава Минэкономики Пензенской области Сергей Капралов.

Он добавил, что в 2017 году перечень критериев оценки муниципальных администраций будет дополнен показателями по развитию механизмов муниципально-частного партнерства, а также повышению доступности государственных и муниципальных услуг в МФЦ.