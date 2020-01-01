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Государство компенсирует «Биосинтезу» часть затрат на клинические исследования лекарства

11:36 | 25.01.2017 | Экономика

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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Министерство промышленности и торговли России и пензенское предприятие «Биосинтез» заключили договор о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на организацию и проведение клинических исследований лекарственного препарата «Миалайс гель для наружного применения 1%» у пациентов с остеоартрозом коленного сустава. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

Государство компенсирует «Биосинтезу» часть затрат на клинические исследования лекарства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В соответствии с целями государственной программы «Фарма-2020» по обеспечению системы здравоохранения отечественными высокоэффективными и безопасными лекарственными средствами ОАО «Биосинтез» постоянно ведет разработку и освоение высококачественных, доступных по цене импортозамещающих лекарственных препаратов», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что за последние 5 лет ассортимент импортозамещающей продукции «Биосинтеза» увеличился на 22 наименования.

«Полученная предприятием государственная поддержка позволит ускорить выход импортозамещающей продукции ОАО «Биосинтез» на российский рынок», — подчеркнули в Минпроме Пензенской области.
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