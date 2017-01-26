«Пензаэнерго» осуществило более 2,5 тысяч технологических присоединений в 2016 году Экономика

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. 2 тыс. 726 технологических присоединений объектов с суммарной мощностью 86 МВт выполнили специалисты ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» в 2016 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

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«Для осуществления возможности технологических присоединений было построено более 91 км распределительных сетей 6–10/0,4 кВ, реконструировано 2,7 км, смонтированы трансформаторные подстанции общей мощностью 1,880 МВА, а также введено 1,880 МВА трансформаторной мощности», — пояснили в «Пензаэнерго».

В пресс-службе уточнили, что среди присоединенных объектов наиболее крупными являются цех сушки в Каменке — 2 МВт, комбикормовый завод производительностью 30 тонн в час в Нижнем Ломове — 1,6 МВт, подстанция 110/10кВ в поселке Сазанье Сердобского района — 21,25 МВт.

«Также наиболее крупными стали трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ в Пензе — 1,1 МВт, склад продовольственных и непродовольственных товаров в Саловке — 2,9 МВт, дилерский центр по продаже и обслуживанию автомобилей в Пензе — 0,4 МВт, сельскохозяйственный комплекс в селах Усть-Каремша и Прянзерки — 2,84 МВт, свиноводческий комплекс в селе Луначарском — 1 МВт, асфальтобетонный завод в Нижнем Ломове — 1 МВт, производственная площадка ОАО «ПТФ «Васильевская» в поселке Сахзавод — 1,6 МВт и комплекс многоэтажных жилых домов на улице Зеленодольской в Пензе — 2,1 МВт», — добавили в компании.

В «Пензаэнерго» отметили, что всего в 2016 году поступило 2 тыс. 296 заявок потребителей на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала.

«Сумма заявленной мощности составила 85,3 МВт. Также за этот период было заключено 2 тыс. 79 договоров на технологическое присоединение с общей заявленной мощностью 52,8 МВт», — резюмировали в пресс-службе.