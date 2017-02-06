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В Кузнецке планируется наладить производство биоразлагаемых пакетов

11:23 | 06.02.2017 | Экономика

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Кузнецк, 6 февраля 2017. PenzaNews. Реализация инвестиционного проекта, предполагающего запуск производства биоразлагаемых пакетов, стала главной темой трехсторонней встречи, состоявшейся в бизнес-инкубаторе «Смирнов» в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке планируется наладить производство биоразлагаемых пакетов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ней приняли участие директор МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» Дмитрий Сабуров, руководитель предприятия «МегаПак» Олег Финасеев и представитель гарантийного фонда «Поручитель» Дмитрий Балакин.

Как отметил Олег Финасеев, подобных производств в Пензенской области пока нет, а в Приволжском федеральном округе их единицы.

Вместе с тем реализация проекта будет способствовать улучшению экологической обстановки.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Кузнецка, участники встречи обсудили варианты привлечения заемных средств для открытия производственной линии, в том числе путем привлечения средств фонда «Поручитель».
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