Никольский завод светотехнического стекла представил свою продукцию на выставке в Германии Экономика

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Завод светотехнического стекла, расположенный в Никольске Пензенской области, представил свою продукцию на выставке товаров народного потребления «Ambiente-2017», прошедшей в немецком городе Франкфурте-на-Майне с 10 по 14 февраля.

Фото: Ninaglass.ru

Как сообщается на сайте ЗАО «НЗСС», делегацию возглавил президент группы компаний «Макском» Наиль Вахидов.

Специалисты завода получили возможность познакомить посетителей выставки с ассортиментом продукции, а также наладить новые деловые контакты.

В частности, экспозицией заинтересовались представители деловых кругов Ближнего Востока и Северной Африки.

ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» вместе с АО «Завод «Элетех» входит в состав группы производственных компаний «Макском».

Является крупнейшим в России и Европе производителем стеклянных плафонов и рассеивателей для светильников различного назначения. Кроме того, большую долю в объеме производства составляют цветочные горшки и кашпо для флористов, вазы, посуда, сувенирные изделия, а также стеклянная тара.