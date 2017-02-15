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В Заречном создан комплекс для диагностики состояния автодорог

14:23 | 15.02.2017 | Экономика

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Заречный, 15 февраля 2017. PenzaNews. Система проверки качества дорожного покрытия «Беркут» изготовлена на производственном объединении «Старт» имени М.В. Проценко в Заречном Пензенской области.

В Заречном создан комплекс для диагностики состояния автодорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Оборудование, установленное на базе автомашины «УАЗ Патриот», позволит проводить мониторинг на соответствие дорожного покрытия различным стандартам.

Предполагается, что полученную информацию смогут использовать органы местного самоуправления для оптимизации расходов на текущий и капитальный ремонт.

На данный момент на заводе собрана первая опытная машина с системой мониторинга «Беркут», которая проходит сертификацию в Москве.

После оформления необходимых документов, систему «Бекрут» планируется представить в правительстве Пензенской области, сообщает газета «Заречье сегодня».
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