По итогам работы Арбитражного суда за год перечислено на 12 млн. рублей меньше госпошлины Экономика

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Сумма государственной пошлины, перечисленной в доход федерального бюджета в 2016 году по итогам работы Арбитражного суда Пензенской области, уменьшилась по сравнению с 2015-м на 12 млн. рублей. Об этом сообщил председатель суда Константин Друзь в ходе совещания, состоявшегося в пятницу, 17 февраля.

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«Сумма государственной пошлины, перечисленной в доход федерального бюджета в 2016 году несколько уменьшилась — почти на 12% и составила 87 млн. 899 тыс. рублей. В 2015 году этот показатель составлял 100 млн. 331 тыс. рублей», — уточнил он.

Константин Друзь добавил, что на взыскание госпошлины судом было выдано более 3 тыс. исполнительных листов на общую сумму 19 млн. 732 тыс. рублей.