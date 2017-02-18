Жители Пензенской области в 2016 году купили продуктов почти на 90 млрд. рублей Экономика

Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области приобрели в 2016 году пищевых продуктов с учетом напитков на сумму 89 млрд. 342 млн. рублей, что на 3% больше, чем в прошлом году.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минсельхоза, непродовольственных товаров в 2016 году население приобрело на сумму 109 млрд. 273 млн. рублей.

«Оборот розничной торговли на душу населения в 2016 году составил 147 тыс. 264 рубля, а в 2015 году — 141 тыс. 527 рублей. Удельный вес рынков и ярмарок в обороте розничной торговли в 2016 году составил 5,7%, что почти на 1% ниже, чем в 2015 году», — добавили в ведомстве.

В министерстве отметили, что оборот общественного питания в 2016 году сложился в объеме 9 млрд. 323 млн. рублей.

«Оборот общественного питания на одного жителя области составил 6 тыс. 912 рублей. В 2015 году аналогичный показатель был 6 тыс. 657 рублей», — уточнили в пресс-службе.

В Минсельхозе пояснили, что платных услуг в 2016 году было оказано на сумму 46 млрд. 433 млн. рублей, в том числе бытовых — на 2 млрд. 244 млн. рублей.