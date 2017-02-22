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Губернатор и зампред коллегии Военно-промышленной комиссии обсудили поддержку производства

10:09 | 22.02.2017 | Экономика

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Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Выпуск высокотехнологичной продукции на предприятиях Пензенской области стал главной темой встречи губернатора Ивана Белозерцева с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олегом Бочкаревым, состоявшейся в облправительстве.

Губернатор и зампред коллегии Военно-промышленной комиссии обсудили поддержку производства

Фото: Pnzreg.ru

По словам главы региона, местные производства нуждаются в поддержке со стороны федерального центра.

Он отметил, что в этом случае предприятия могут работать на расширение ассортимента, запускать новые линии, создавать дополнительные рабочие места, а также завоевывать позиции на отечественном рынке и нацеливаться на экспорт.

«Ситуация на рынках сбыта, например, сельскохозяйственной техники, меняется очень быстро. Выпуск конкурентной продукции требует от предприятий машиностроительной отрасли модернизации производственной базы, повышения компетенций, освоения современных технологий», — сказал Иван Белозерцев.

В ходе встречи стороны обсудили варианты дальнейшего взаимодействия, сообщает пресс-служба облправительства.
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