Губернатор и зампред коллегии Военно-промышленной комиссии обсудили поддержку производства Экономика

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Выпуск высокотехнологичной продукции на предприятиях Пензенской области стал главной темой встречи губернатора Ивана Белозерцева с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олегом Бочкаревым, состоявшейся в облправительстве.

Фото: Pnzreg.ru

По словам главы региона, местные производства нуждаются в поддержке со стороны федерального центра.

Он отметил, что в этом случае предприятия могут работать на расширение ассортимента, запускать новые линии, создавать дополнительные рабочие места, а также завоевывать позиции на отечественном рынке и нацеливаться на экспорт.

«Ситуация на рынках сбыта, например, сельскохозяйственной техники, меняется очень быстро. Выпуск конкурентной продукции требует от предприятий машиностроительной отрасли модернизации производственной базы, повышения компетенций, освоения современных технологий», — сказал Иван Белозерцев.

В ходе встречи стороны обсудили варианты дальнейшего взаимодействия, сообщает пресс-служба облправительства.