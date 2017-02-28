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Иван Белозерцев положительно оценил участие пензенской делегации в форуме в Сочи

14:45 | 28.02.2017 | Экономика

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев положительно оценил участие делегации региона в двухдневном инвестиционном форуме в Сочи, который завершает свою работу во вторник, 28 февраля.

Иван Белозерцев положительно оценил участие пензенской делегации в форуме в Сочи

Фото: Pnzreg.ru

«Российский инвестиционный форум является важным, имеет большое значение для дальнейшей работы. Он предоставляет возможность освоить новую информацию, узнать о лучших практиках социально-экономического развития регионов, пообщаться с коллегами, взять на вооружение опыт других субъектов федерации, поделиться собственными достижениями», — отметил он.

Глава региона выразил надежду на то, что переговоры, проведенные на полях форума, принесут конкретные результаты, способствующие динамичному развитию Пензенской области.

«Сегодня я подписал соглашение с компанией по строительству на территории Сердобского района завода по глубокой переработке пшеницы. Это будет серьезное перерабатывающее предприятие. Его открытие даст новый толчок развитию сельского хозяйства в регионе», — сказал Иван Белозерцев.

Он напомнил, что в этом же районе в текущем году намечено приступить к строительству завода по выращиванию грибов.

«Стоимость проекта – 1 млрд. 200 млн. рублей. Сейчас завершается корректировка проектно-сметной документации. Инвестор активно работает в этом направлении, я надеюсь, что летом он приступит к строительству», — сообщил губернатор.

Комментируя перспективы экономического роста в Пензенской области, Иван Белозерцев отметил уже действующее с конца 2016 года инвестсоглашение с компанией «Дамате» о строительстве площадок по выращиванию индейки.

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Кроме того, он проинформировал о намерении в ближайшее время провести переговоры с агропромышленной компанией из Германии.

«Думаю, что в марте у нас будет возможность рассмотреть условия строительства на территории региона завода по производству яйца индейки. Сейчас этот биологический материал мы завозим из-за границы. Немецкая компания готова обсуждать с нами этот проект, чтобы организовать такое производство в Пензенской области», — пояснил глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что намерен предложить разместить производственные площадки на территории двух районов — Сосновоборского и Никольского, сообщает пресс-служба областного правительства.
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