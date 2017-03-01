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В Пензенской области в 4 раза выросли поступления в бюджет в рамках процедур банкротства

12:44 | 01.03.2017 | Экономика

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Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Поступления в бюджет в рамках процедур банкротства составили в Пензенской области по итогам 2016 года 167,4 млн. рублей, что превышает сопоставимую сумму за предыдущий год более чем в 4 раза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Федеральной налоговой службы в среду, 1 марта.

В Пензенской области в 4 раза выросли поступления в бюджет в рамках процедур банкротства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем отмечается, что по состоянию на 1 января 2017 года процедуры банкротства с участием уполномоченного органа введены в отношении 185 должников с суммой задолженности перед бюджетом свыше 1,6 млрд. рублей.

Из них 28 находятся в процедуре наблюдения, шестеро — внешнего управления, один — на финансовом оздоровлении, а еще 150 — в процедуре конкурсного производства.

По данным УФНС, в 2016 году было завершено 70 процедур банкротства с суммой задолженности 233,7 млн. рублей.
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