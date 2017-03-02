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В Пензе утверждены дорожные карты целевых моделей по улучшению условий ведения бизнеса

10:05 | 02.03.2017 | Экономика

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Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. 12 дорожных карт по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности утверждены в Пензенской области.

В Пензе утверждены дорожные карты целевых моделей по улучшению условий ведения бизнеса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Работа будет вестись по следующим направлениям: «Получение разрешения на строительство», «Государственный кадастровый учет», «Государственная регистрация прав», «Организация контрольно-надзорной деятельности», «Система мер по стимулированию развития малого предпринимательства», «Технологическое присоединение к электрическим сетям», «Технологическое присоединение к сетям газоснабжения», «Подключение к инфраструктуре теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» и «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта».

По словам министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, целевые модели направлены на решение ключевых проблем предпринимателей.

«Каждая из целевых моделей — это набор измеримых показателей регулирования и правоприменения по основным факторам, которые помогут сократить административные барьеры и улучшить деловой климат в регионе», — цитирует министра пресс-служба ведомства.
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