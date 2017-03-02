«Молком» вошел в «Список честных производителей» России Экономика

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Молочный комбинат «Пензенский» (входит в группу компаний «Дамате») включен в «Список честных производителей» России по результатам проверки Россельхознадзора.

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Предприятие удостоено символичной медали «За отвагу», которая вручается за открытость производства к проверочным и мониторинговым мероприятиям со стороны специалистов надзорного ведомства.

Продукция «Молкома» отмечена зеленым цветом, который означает, что она была исследована многократно. При этом ни разу не было выявлено ни фальсификации, ни нарушений требований безопасности.

«Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области взяло пробы масла сливочного «Крестьянское» и сметаны с массовой долей жира 15% и 20% в трех экземплярах. Согласно правилам, отбор проб был сделан без предупреждения предприятия, чтобы избежать специальной подготовки к контролю. Проверка показала, что состав продуктов «Молкома» полностью соответствует описанию на упаковке, не содержит растительных жиров и нарушений заявленного состава», — прокомментировали ИА «PenzaNews» результаты контроля в пресс-службе ГК «Дамате».

В компании отметили, что с 2012 года с целью повышения качества на предприятии проводится масштабная реконструкция производственных мощностей, затронувшая все участки — от приемки молока до розлива готовой продукции.

Ранее «Молком» неоднократно получал награды за качество, натуральность и полезность продукции. Включение компании в «Список честных» в очередной раз подтверждает соответствие высоким стандартам и ставит предприятие в один ряд с лучшими молочными производителями страны.

«Список честных производителей» молочной продукции начал формироваться в России весной 2016 года по распоряжению руководства Россельхознадзора. В настоящее время в него входит 101 предприятие из разных регионов страны.