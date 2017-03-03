В бюджет Пензенской области за два месяца поступило более 3 млрд. рублей Экономика

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Поступления в бюджет Пензенской области за январь и февраль 2017 года составили, по предварительным данным, 3,4 млрд. рублей, что на 25,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Основные поступления приходятся на налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль и акцизы.

Согласно официальным данным, по итогам 2016 года в бюджет Пензенской области поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 30,7 млрд. рублей. Прирост к 2015 году составил 6,6 млрд. рублей, или 26%.

Наиболее значительное увеличение произошло по налогу на прибыль организаций и акцизам.

План на 2017 год утвержден в объеме 32 млрд. рублей — с приростом к фактическим поступлениям прошлого года в размере 1,3 млрд. рублей.