Пензенские тормозные резисторы впервые установят на атомном ледоколе Экономика

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Тормозные резисторы, произведенные на «Пензенском заводе Телема Гино», впервые будут установлены на одном из самых крупных российских атомных ледоколов ЛК60.

Фото: Prom.pnzreg.ru

Система электродвижения ледокола впервые создавалась силами отечественных производителей. Данную разработку можно по праву назвать гордостью конструкторского бюро предприятия.

Как сообщается на сайте предприятия, завод заключил договор с Крыловским государственным научным центром, после чего специалисты приступили к работе над созданием резисторов, которая продолжалась около полугода.

В пресс-службе Минпрома Пензенской области уточнили, что договор на поставку тормозных резисторов заключен с акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация».

Резисторы с масляным охлаждением, которые будут использованы для главных приводов ледокола, являются высокоточными и не имеют аналогов в России. Они подходят как для кратковременных, так и для длительных нагрузок.

Такие резисторы могут поглощать больше энергии, чем приборы с воздушным охлаждением.