Пензенские тормозные резисторы впервые установят на атомном ледоколе
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Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Тормозные резисторы, произведенные на «Пензенском заводе Телема Гино», впервые будут установлены на одном из самых крупных российских атомных ледоколов ЛК60.
Фото: Prom.pnzreg.ru
Система электродвижения ледокола впервые создавалась силами отечественных производителей. Данную разработку можно по праву назвать гордостью конструкторского бюро предприятия.
Как сообщается на сайте предприятия, завод заключил договор с Крыловским государственным научным центром, после чего специалисты приступили к работе над созданием резисторов, которая продолжалась около полугода.
В пресс-службе Минпрома Пензенской области уточнили, что договор на поставку тормозных резисторов заключен с акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация».
Резисторы с масляным охлаждением, которые будут использованы для главных приводов ледокола, являются высокоточными и не имеют аналогов в России. Они подходят как для кратковременных, так и для длительных нагрузок.
Такие резисторы могут поглощать больше энергии, чем приборы с воздушным охлаждением.