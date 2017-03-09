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Пензенские тормозные резисторы впервые установят на атомном ледоколе

12:47 | 09.03.2017 | Экономика

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Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Тормозные резисторы, произведенные на «Пензенском заводе Телема Гино», впервые будут установлены на одном из самых крупных российских атомных ледоколов ЛК60.

Пензенские тормозные резисторы впервые установят на атомном ледоколе

Фото: Prom.pnzreg.ru

Система электродвижения ледокола впервые создавалась силами отечественных производителей. Данную разработку можно по праву назвать гордостью конструкторского бюро предприятия.

Как сообщается на сайте предприятия, завод заключил договор с Крыловским государственным научным центром, после чего специалисты приступили к работе над созданием резисторов, которая продолжалась около полугода.

В пресс-службе Минпрома Пензенской области уточнили, что договор на поставку тормозных резисторов заключен с акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация».

Резисторы с масляным охлаждением, которые будут использованы для главных приводов ледокола, являются высокоточными и не имеют аналогов в России. Они подходят как для кратковременных, так и для длительных нагрузок.

Такие резисторы могут поглощать больше энергии, чем приборы с воздушным охлаждением.
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