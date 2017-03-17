Пензенцы могут внести вклад в разработку стратегии социально-экономического развития РФ Экономика

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области могут принять участие в общественных консультациях, организованных в рамках формирования основных положений проекта стратегии социально-экономического развития России до 2035 года.

Фото: Gasu.gov.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в министерстве экономики Пензенской области, предложить свои идеи можно с помощью государственной автоматизированной системы «Управление».

«Данная информационная площадка предназначена для проведения общественных консультаций по выработке представлений о перспективном облике России, обеспечивающем суверенитет страны, достойную жизнь и свободное развитие каждого гражданина», — пояснили в ведомстве.

Ожидается, что предварительные итоги общественных консультаций будут подведены в рамках XIV красноярского экономического форума, который пройдет 21–22 апреля.