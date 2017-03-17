Пензенцы могут внести вклад в разработку стратегии социально-экономического развития РФ

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области могут принять участие в общественных консультациях, организованных в рамках формирования основных положений проекта стратегии социально-экономического развития России до 2035 года.
Фото: Gasu.gov.ru
Как сообщили ИА «PenzaNews» в министерстве экономики Пензенской области, предложить свои идеи можно с помощью государственной автоматизированной системы «Управление».
«Данная информационная площадка предназначена для проведения общественных консультаций по выработке представлений о перспективном облике России, обеспечивающем суверенитет страны, достойную жизнь и свободное развитие каждого гражданина», — пояснили в ведомстве.
Ожидается, что предварительные итоги общественных консультаций будут подведены в рамках XIV красноярского экономического форума, который пройдет 21–22 апреля.
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