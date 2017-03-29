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Никольский завод светотехнического стекла будет поставлять продукцию в Казахстан

11:12 | 29.03.2017 | Экономика

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Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Контракт на поставку в Казахстан продукции ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла», расположенного в городе Никольске Пензенской области, заключен в рамках XI международной выставки товаров для дома и дизайна интерьера «Homedeco-2017», которая проходит в Алма-Ате с 27 по 29 марта.

Никольский завод светотехнического стекла будет поставлять продукцию в Казахстан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Продукция всем понравилась. Нашли дистрибьютора, заключили контракт, ожидаем первую поставку в Казахстан», — сообщил ИА «PenzaNews» по телефону заместитель генерального директора по коммерческой части ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» Андрей Перевозчиков, который представляет интересы предприятия на зарубежной выставке.

По его словам, в рамках мероприятия также ведутся переговоры с представителями компаний из Узбекистана, Киргизии, Турции и Индии.

«Мы представили различную продукцию — посуду, вазы, цветочные горшки и кашпо. При изготовлении образцов сделали акцент на восточных мотивах и использовании цветов, которые наиболее популярны в восточных странах — золотого, серебряного, бронзового, синего, красного и зеленого», — пояснил собеседник агентства.
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