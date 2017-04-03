Представители немецкой компании Link намерены посетить Пензу в мае Экономика

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Представители немецкой компании Link намерены посетить Пензенскую область в мае. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 3 апреля.

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Также он кратко рассказал о визите пензенской делегации в Германию, в ходе которого была проведена экскурсия по предприятию, являющемуся одним из мировых лидеров по производству коленных, локтевых и тазобедренных протезов.

«Для нас было очень важно пригласить их создать совместное предприятие на базе технопарка «Рамеев» по выпуску или хотя бы нескольких этапов выпуска этих протезов, тем самым создать рабочие места в Пензе. […] Они проявили неподдельный интерес и пообещали в мае посетить Пензенскую область, лично ознакомиться с нашим производством сердечных клапанов, стентов», — пояснил губернатор.

Глава региона выразил надежду на то, что с компанией Link будет подписано соглашение о намерениях.

«Важно, чтобы такие компании с мировым именем приходили на пензенскую землю и создавали совместные предприятия», — подчеркнул Иван Белозерцев.