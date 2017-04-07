В Пензе объявлены аукционы на размещение киосков по продаже кваса, мороженого и воды Экономика

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Администрация Пензы объявила аукционы на право заключения договоров, предполагающих размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера.

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По 15 апреля будут приниматься заявки на размещение киосков по продаже кваса. Проведение аукциона назначено на 18 и 19 апреля.

О желании торговать мороженым, овощами, фруктами с личных подсобных хозяйств необходимо заявить в период с 29 марта по 27 апреля. Аукцион состоится 28 апреля.

Заявки на размещение объектов нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды в розлив, киосков и павильонов в микрорайонах жилой застройки с 31 марта по 29 апреля. Аукцион будет проведен 3 мая.

Как сообщается на сайте мэрии, начальная цена за право размещения одного НТО сезонного характера по реализации кваса и мороженого составляет чуть более 4 тыс. рублей. Площадь для размещения составит 4 кв. метра. Период составит 5 месяцев.

Начальная цена за размещение киоска по продаже питьевой воды составляет около 10 тыс. рублей. Площадь для размещения также составляет 4 кв. метра, период — 3 года.

Начальная цена за размещение киосков и торговых павильонов в микрорайонах жилой застройки варьируется в зависимости от площади размещения от примерно 29 тыс. до чуть более 124 тыс. рублей без НДС в год. Период размещения составляет 3 года.

Прием заявок осуществляется в управлении содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы.