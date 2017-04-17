Пензенский губернатор поручил начать подготовку к форуму «InnoMed-2018» Экономика

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что начинать подготовку к V межрегиональному форуму производителей медицинских изделий «InnoMed-2018» необходимо уже сейчас.

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«Наша с вами задача — продвижение биомедицинского кластера. У нас основы очень хорошие», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 17 апреля, подводя итоги форума, состоявшегося на прошлой неделе.

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Иван Белозерцев подчеркнул, что «InnoMed» должен быть ежегодным мероприятием, причем круг рассматриваемых вопросов и приглашенных специалистов необходимо расширить.

В связи с этим он поручил подготовить письмо в адрес главы Минпромторга России Дениса Мантурова, а также полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича с просьбой оказать поддержку в организации форума.

«[Необходимо] определиться по срокам на 2018 год», — поставил задачу глава региона.