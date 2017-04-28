Объем отгруженных товаров пензенских промпредприятий составил 208 млрд. рублей Экономика

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Объем отгруженных товаров промышленных предприятий Пензенской области составил по итогам 2016 года 208 млрд. рублей, что почти на 13% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, выступая с отчетом на 43-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 28 апреля.

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«Драйвером роста экономики, конечно, является промышленный сектор. В его составе — более 3 тыс. предприятий, на которых работают более 90 тыс. человек, которые производят 23% валового регионального продукта», — сказал он.

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Глава региона отметил, что, как и годом ранее, Пензенская область заняла лидирующие позиции по индексу промышленного производства среди регионов ПФО.

«Промышленный комплекс региона обеспечивает около половины всех налоговых поступлений. В 2016 году в бюджеты всех уровней промышленными предприятиями перечислено 23 млрд. рублей, что почти на 40% больше уровня 2015 года», — уточнил Иван Белозерцев.

Губернатор также обратил внимание на то, что средняя заработная плата в промышленности выросла на 7% — до 27 тыс. рублей.