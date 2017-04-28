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Объем отгруженных товаров пензенских промпредприятий составил 208 млрд. рублей

10:55 | 28.04.2017 | Экономика

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Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Объем отгруженных товаров промышленных предприятий Пензенской области составил по итогам 2016 года 208 млрд. рублей, что почти на 13% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, выступая с отчетом на 43-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 28 апреля.

Объем отгруженных товаров пензенских промпредприятий составил 208 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Драйвером роста экономики, конечно, является промышленный сектор. В его составе — более 3 тыс. предприятий, на которых работают более 90 тыс. человек, которые производят 23% валового регионального продукта», — сказал он.

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Глава региона отметил, что, как и годом ранее, Пензенская область заняла лидирующие позиции по индексу промышленного производства среди регионов ПФО.

«Промышленный комплекс региона обеспечивает около половины всех налоговых поступлений. В 2016 году в бюджеты всех уровней промышленными предприятиями перечислено 23 млрд. рублей, что почти на 40% больше уровня 2015 года», — уточнил Иван Белозерцев.

Губернатор также обратил внимание на то, что средняя заработная плата в промышленности выросла на 7% — до 27 тыс. рублей.
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