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Пензенская область привлекла 65 млрд. рублей инвестиций на развитие экономики и соцсферы

12:15 | 28.04.2017 | Экономика

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Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Инвестиции в размере более 65 млрд. рублей направлены на развитие экономики и социальной сферы Пензенской области в 2016 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, выступая с отчетом на 43-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 28 апреля.

Пензенская область привлекла 65 млрд. рублей инвестиций на развитие экономики и соцсферы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Объективности ради надо сказать — это меньше, чем в предыдущий год, поскольку в 2015 году были завершены крупнейшие инвестиционные проекты компаний «Дамате», «Русмолко», «Башмаковский хлеб», — пояснил глава региона.

Также он обозначил некоторые тенденции.

«В 2016 году наибольший рост инвестиций отмечался в строительстве — почти в два раза, производстве и распределении электроэнергии, газа, воды — более чем на треть, в государственном управлении и социальном обеспечении — в 3,9 раза», — уточнил Иван Белозерцев.
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