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Изготовленные в Никольске плафоны установлены на станции метро «Бауманская» в Москве

09:34 | 03.05.2017 | Экономика

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Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Плафоны, изготовленные на заводе светотехнического стекла в Никольске Пензенской области, установлены на станции «Бауманская» московского метрополитена.

Изготовленные в Никольске плафоны установлены на станции метро «Бауманская» в Москве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минпрома, монтаж осветительных конструкций был завершен в преддверии майских праздников.

«Никольский завод светотехнического стекла» — единственное предприятие в стране, имеющее возможности изготовления крупногабаритных плафонов способом ручной выдувки, а также необходимую печь отжига для закаливания стекла таких размеров. Станция метро «Бауманская» является памятником истории и культуры, поэтому к выполнению этого заказа специалисты завода подошли особенно тщательно», — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что, как ожидается, в дальнейшем завод продолжит сотрудничество с московским метрополитеном — он будет осуществлять реконструкцию и замену системы освещения.
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