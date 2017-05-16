Для предприятий кластера «Легпром» в Пензе организован семинар по экспертным продажам Экономика

Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Двухдневный семинар-тренинг «Продажи без сопротивлений. Экспертный подход» для участников пензенского кластера «Легпром» стартовал на базе бизнес-инкубатора «Татлин» во вторник, 16 мая.

Фото: АО «Центр кластерного развития»

Спикером выступил ведущий российский бизнес-тренер, эксперт в области практических продаж Дмитрий Норка. Слушателями семинара стали 32 руководителя, специалиста по продажам и маркетингу 14 предприятий.

По словам руководителя розничной сети пензенской группы компаний «Аскент» Светланы Овчаровой, управление продажами в условиях высокой конкуренции становится одним из ключевых направлений деятельности современного предприятия.

«Наша компания сегодня работает на десятках рынков российских регионов и стран зарубежья, поэтому для нас особо важны актуальные знания по построению современной стратегии продаж, техникам продвижения продукции и работы с потребителями», — отметила она.

Дмитрий Норка на открытии семинара поставил целью продемонстрировать, что решающим фактором при продажах является не товар или цена, а экспертный подход, который снимает все ограничения, влияющие на результативность.

«По результатам семинара с каждым участником мы сформулируем персональную стратегию и тактику работы на рынке, продвижения компании и ее продукта. Участники получат уникальные инструменты для эффективных продаж», — уточнил бизнес-тренер.

По окончании семинара участники получат сертификаты.

Обучение организовано Центром кластерного развития Пензенской области при поддержке регионального Минпрома.