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Объем вкладов населения в Пензенском филиале Россельхозбанка превысил 12 млрд. рублей

13:27 | 18.05.2017 | Экономика

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Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Объем розничных вкладов в Пензенском филиале Россельхозбанка превысил 12 млрд. рублей.

Объем вкладов населения в Пензенском филиале Россельхозбанка превысил 12 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По состоянию на 15 мая в филиале открыто более 70 тыс. депозитов физических лиц. Наиболее востребованным является вклад «Пенсионный Плюс» с возможностью пополнения без ограничения по сроку. На долю вкладов для пенсионеров приходится 45% портфеля — это свыше 5 млрд. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

В банке отметили, что клиентов старшего возраста, в первую очередь, привлекает возможность пополнения вклада и совершения расходных операций, а также процентные ставки.

«Также пользуется популярностью вклад «Классический», на который приходится 32% общего объема депозитов», — добавили в ведомстве.

По словам директора Пензенского филиала АО «Россельхозбанк» Сергея Кочергина, действующая линейка вкладов учитывает различные предпочтения и цели клиентов.

«При работе мы всегда стараемся подобрать такой депозит, который обеспечит вкладчику оптимальные условия и хороший доход», — отметил руководитель банка.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

В собственности государства находятся 100% акций банка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.
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