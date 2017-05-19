Количество резидентов технопарка «Рамеев» увеличилось до 40 компаний Экономика Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Количество резидентов пензенского технопарка высоких технологий «Рамеев» увеличилось с 37 до 40 компаний по итогам заседания экспертного совета по рассмотрению заявок на размещение. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Экспертный совет одобрил все три поступившие заявки на получение статуса резидента. Так, в число компаний, осуществляющих работу на базе «Рамеева», вошли ООО «Сонар» с проектом «Разработка и производство функционально полного набора технических средств коррозионного мониторинга», ООО «Статус» — «Разработка документации, техническое сопровождение и реализация инновационной продукции — комплексных систем бесперебойного питания и ООО «Поволжская электромонтажная компания» — «Система автономного энергоснабжения». Таким образом, занятость площадей составит 78,9%, сообщает пресс-служба регионального Минпрома. Нашли ошибку в тексте?

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