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Количество резидентов технопарка «Рамеев» увеличилось до 40 компаний

14:50 | 19.05.2017 | Экономика

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Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Количество резидентов пензенского технопарка высоких технологий «Рамеев» увеличилось с 37 до 40 компаний по итогам заседания экспертного совета по рассмотрению заявок на размещение.

Количество резидентов технопарка «Рамеев» увеличилось до 40 компаний

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Экспертный совет одобрил все три поступившие заявки на получение статуса резидента.

Так, в число компаний, осуществляющих работу на базе «Рамеева», вошли ООО «Сонар» с проектом «Разработка и производство функционально полного набора технических средств коррозионного мониторинга», ООО «Статус» — «Разработка документации, техническое сопровождение и реализация инновационной продукции — комплексных систем бесперебойного питания и ООО «Поволжская электромонтажная компания» — «Система автономного энергоснабжения».

Таким образом, занятость площадей составит 78,9%, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.
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