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Утверждено инвестсоглашение с ООО «Пачелмское хозяйство»

11:20 | 09.06.2017 | Экономика

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области утвердили инвестсоглашение между правительством региона и ООО «Пачелмское хозяйство», которое предусматривает реализацию проекта по строительству зернохранилища силосного типа мощностью 100 тыс. тонн.

Утверждено инвестсоглашение с ООО «Пачелмское хозяйство»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Общая стоимость проекта составляет около 1,8 млрд. рублей, срок окупаемости — 12 лет: с 1 мая 2014 года по 1 мая 2026 года.

В соответствии с законом «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области», соглашение предусматривает господдержку инвестиционной деятельности в форме налоговых льгот, а именно — применение ставки 1,1% по налогу на имущество организаций.

Срок предоставления налоговых льгот составит три года с момента ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом — с IV квартала 2017 года по III квартал 2020 года. По предварительной оценке, сумма налоговых льгот за этот период составит 119,5 млн. рублей.

При этом дополнительные налоговые поступления в бюджет Пензенской области с момента ввода объектов в эксплуатацию — с IV квартала 2017 года по III квартал 2025 года — составят около 191,5 млн. рублей.

Потери бюджета за счет льготного снижения ставки по налогу на имущество организаций предполагается компенсировать дополнительными поступлениями по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
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