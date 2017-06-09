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Заречный включен в топ-100 лучших муниципалитетов России

16:12 | 09.06.2017 | Экономика

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Заречный, 9 июня 2017. PenzaNews. Город Заречный Пензенской области вошел в рейтинг «100 лучших муниципалитетов России» за 2016 год, который впервые составлен общественным движением «Клуб руководителей муниципальной сферы».

Заречный включен в топ-100 лучших муниципалитетов России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее свидетельство вручено заместителю главы администрации ЗАТО Илье Дильману в ходе рабочей встречи руководителей муниципалитетов, состоявшейся в Москве.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей Заречного, решение о включении города в рейтинг было принято на основе данных о результатах, достигнутых муниципалитетом в различных сферах.

«В частности, учитывались устойчивый рост базовых социально-экономических показателей, позитивная динамика в сфере благоустройства, доступность муниципальных услуг и органов власти, консолидированные усилия горожан, направленные на всестороннее гармоничное развитие муниципалитета, а также ряд других факторов», — отметили в управлении.
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