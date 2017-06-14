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Продукция завода «СтанкоМашСтрой» включена в перечень произведенной на территории РФ

10:36 | 14.06.2017 | Экономика

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Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Продукция пензенского завода «СтанкоМашСтрой» включен в перечень промышленной продукции, произведенной на территории РФ, которая не имеет аналогов. Соответствующий документ размещен на сайте Минпромторга РФ.

Продукция завода «СтанкоМашСтрой» включена в перечень произведенной на территории РФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В перечне указаны несколько токарных металорежущих станков без числового программного управления.

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, включение станков в реестр Минпромторга РФ будет способствовать повышению конкурентоспособности данной продукции, а также расширяет для компании «СтанкоМашСтрой» возможности участия в тендерах и госзакупках.

Ранее в данный перечень была включена продукция завода «Белинсксельмаш».

К настоящему моменту документ содержит более 150 видов промышленной продукции.

Правила сравнения российских и импортных товаров на предмет их аналогичности были утверждены постановлением правительства РФ №719 от 17 июля 2015 года.

Общими критериями для включения продукции в перечень произведенной на территории РФ являются: отсутствие в стране производства этого же товара, а также отличие параметров этой продукции, касающихся функционального назначения или перечня выполняемых функций, области применения или качественных характеристик.

Утвержденные критерии и требования используются в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, а также для установления условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств при проведении закупок.
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