«Парафарм» получит два диплома Роспатента в номинации «100 лучших изобретений России» Экономика

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Пензенское предприятие «Парафарм» приглашено для участия в совместном заседании научно-технических советов Федеральной службы по интеллектуальной собственности и Федерального института промышленной собственности (ФИПС), посвященном Дню изобретателя и рационализатора, и вручения двух дипломов Роспатента в номинации «100 лучших изобретений России – 2016».

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Ожидается, что церемония награждения состоится в здании Всероссийской патентно-технической библиотеки в Москве в предстоящий вторник, 27 июня.

Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, компания «Парафарм» является обладателем более 30 патентов. Среди них — «Применение трутневого расплода с соединениями кальция для излечения от артритов и артрозов» и «Препарат и способ для лечения дефицита андрогенов у женщин, содержащий энтомологические протеины».

По имеющейся у ИА «PenzaNews» информации, именно эти два патента и будут удостоены высокой награды в столице России.