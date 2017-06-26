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Пензенский филиал Россельхозбанка развивает дистанционное обслуживание для предприятий

13:30 | 26.06.2017 | Экономика

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Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Почти половина корпоративных клиентов Пензенского филиала Россельхозбанка оценила преимущества дистанционного банковского обслуживания.

Пензенский филиал Россельхозбанка развивает дистанционное обслуживание для предприятий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Представители этих организаций могут совершать операции без посещения офиса кредитно-финансового учреждения и в круглосуточном режиме контролировать финансовые потоки бизнеса.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала Россельхозбанка, возможностью дистанционного банковского обслуживания воспользовались более 2,5 тыс. предприятий региона.

В их числе ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» — крупнейший переработчик молока в регионе с 1985 года. По словам генерального директора Валерия Колесника, предприятие сотрудничает с банком уже более 10 лет.

«Пользуемся многими услугами, среди которых — расчетно-кассовое обслуживание и «Банк-Клиент», — отметил он.

В свою очередь владелица салона подарков «Презенталь» и магазина «От А до Я», индивидуальный предприниматель Оксана Перетяткова обратила внимание на то, что немаловажным фактором услуг является не только их стоимость, но и качество.

«Сотрудничество с Россельхозбанком в этом направлении меня устраивает и отвечает основным критериям: надежность, скорость проведения расчетов и обработки документов. Кроме того, мы активно используем современную систему дистанционного банковского обслуживания, которая ускоряет процесс осуществления платежей. Это выгодно, так как стоимость услуг невелика», — прокомментировала она.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

В собственности государства находятся 100% акций банка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.
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