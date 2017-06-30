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Пензенская область в особом порядке будет выбирать компании для размещения облигаций

08:56 | 30.06.2017 | Экономика

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Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Пензенская область включена в перечень регионов, имеющих потребность в привлечении в 2017 году заемных ресурсов путем размещения внутренних облигационных займов, которые могут воспользоваться правом отбирать финансовые организации, оказывающие услуги по размещению ценных бумаг, в соответствии с особым порядком, установленным правительством России.

Пензенская область в особом порядке будет выбирать компании для размещения облигаций

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту распоряжения правительства России, которое подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в данный перечень вошли 50 субъектов страны.

Документом вносятся изменения в распоряжение правительства от 28 апреля 2015 года №753-р, которым утверждены правила отбора финансовых организаций, являющихся участниками рынка ценных бумаг, для оказания услуг по размещению облигационных займов.

Изначально в перечень субъектов было включено 45 регионов.

В марте 2016 года он был актуализирован. В документ были внесены изменения по состоянию на 1 января прошлого года на основании программ заимствований регионов и списка субъектов и муниципальных образований, имевших долговые обязательства, выраженные в государственных ценных бумагах. В него вошли 46 регионов.

В перечень, актуализированный по состоянию на 1 мая 2017 года, дополнительно включено шесть субъектов, а также исключено два.
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