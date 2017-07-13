В Заречном подвели итоги аукциона на размещение киосков Экономика

Заречный, 13 июля 2017. PenzaNews. Итоги второго открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов подведены в Заречном Пензенской области в минувшую среду, 12 июля.

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Всего на него было выставлено 34 лота.

Заявки на участие поступили от семи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Они претендовали на получение места под размещение киосков для продажи живых и искусственных цветов, кваса, соков, воды, мороженого, ритуальных товаров и хвойных деревьев к Новому году.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей Заречного, поскольку по каждому из представленных лотов было подано не более одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

«В соответствии с утвержденным порядком проведения аукциона, каждому его участнику как единственному подавшему заявку было предложено заключить договор по начальной цене аукциона», — пояснили в администрации ЗАТО.