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На «Бахметьевском заводе» в Никольске зарплату начнут выплачивать два раза в месяц

11:45 | 26.07.2017 | Экономика

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Никольск, 26 июля 2017. PenzaNews. Руководство «Бахметьевского завода», работающего в Никольске Пензенской области, будет выплачивать зарплату сотрудникам два раза в месяц после вмешательства прокуратуры.

На «Бахметьевском заводе» в Никольске зарплату начнут выплачивать два раза в месяц

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина, в ходе проведенной проверки было установлено, что ее выплата в нарушение действующего законодательства производилась только раз в месяц.

«Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 14 тыс. рублей. Права работников завода на своевременную выплату зарплаты восстановлены», — отметила собеседница агентства.

По словам Марии Зиминой, также нарушения были выявлены в других предприятиях Никольского района — в МКП «Город» в трудовых договорах и дополнительных соглашениях технических работников не была указана норма выдачи смывающих и обезвреживающих средств, а в ООО «Трейд-Сервис» отсутствовали правила внутреннего распорядка, нарушались сроки выплаты зарплаты, был зафиксирован факт допуска человека к работе без оформления письменного договора.

Она уточнила, что виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
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