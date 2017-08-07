Никольских производителей хрусталя предлагается поддержать за счет федерального бюджета Экономика

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил за включение производителей хрусталя, работающих в городе Никольске, в перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

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«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на прошлой неделе утвердил поправки в федеральный закон «О народных художественных промыслах» […] в части наделения субъектов [РФ] правом осуществлять поддержку организаций народно-художественного промысла из федерального перечня, […] изделия которых являются визитной карточкой регионов России и страны в целом», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 7 августа.

Иван Белозерцев напомнил, что в данный перечень уже включено предприятие, выпускающее абашевские игрушки.

«В числе организаций, которые находятся в федеральном перечне, много производств из хрусталя. […] Однако никольские хрустальные предприятия […] в перечень не включены», — констатировал губернатор, предложив восполнить этот пробел.

Он поручил заместителям председателя регионального правительства Валерию Беспалову, Андрею Лузгину и главе областного Минпрома Михаилу Торгашину принять исчерпывающие меры для подготовки официального предложения о включении никольских предприятий в данный список.

«Тогда у нас будет возможность оказывать им помощь в развитии какого-то проекта или направления их деятельности», — резюмировал губернатор.