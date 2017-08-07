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Центром деревянного домостроения станет Кузнецк

12:10 | 07.08.2017 | Экономика

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Создаваемая в Пензенской области ассоциация деревянного домостроения будет базироваться в бизнес-инкубаторе «Смирнов» в Кузнецке. Об этом сообщил глава регионального Минпрома Михаил Торгашин.

Центром деревянного домостроения станет Кузнецк

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, это позволит развивать Кузнецк как центр деревянного домостроения.

Министр пояснил, что на данный момент формируется пул предложений о том, какие дома и по какой стоимости будет предлагать ассоциация.

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«В последующем можно будет разрабатывать какую-то программу», — сказал Михаил Торгашин в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 7 августа.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев призвал тщательно продумать дальнейшие шаги по развитию данного объединения.

«Замахнулись — давайте это делать», — сказал он.

Глава региона также выразил намерение встретиться со всеми членами ассоциации после ее создания.
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