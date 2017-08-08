Долг «ЗИФ Плюс» по текущим платежам составляет около 20 млн. рублей Экономика

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Сумма задолженности зарегистрированного в городе Тольятти Самарской области предприятия «ЗИФ Плюс» по текущим платежам, подлежащим оплате в рамках процедуры наблюдения, составляет около 20 млн. рублей. Об этом сообщил начальник управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области Евгений Пазечко.

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«На сегодняшний день задолженность по «ЗИФ Плюс» [по текущих платежам] составляет порядка 20 млн. рублей», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства в первом полугодии 2017 года, состоявшейся во вторник, 8 августа.

Евгений Пазечко пояснил, что исполнительные листы о взыскании долгов с организации, в том числе по зарплате, продолжают поступать, но они планомерно погашаются по мере поступления денег.

«Произошло погашение общей суммы задолженности по налогам — там «ЗИФ Плюс» оплатил около 30 млн. рублей», — отметил главный судебный пристав Пензенской области.

По мнению Евгения Пазечко, динамика выплаты денежных средств внушает оптимизм.

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Советник юстиции напомнил также, что ранее в рамках обеспечительных мер на имущество завода «ЗИФ Плюс» был наложен арест.

«В случае нехватки денежных средств это имущество будет точно так же [как и по другим аналогичным делам] подвергнуто реализации в счет погашения долгов», — сказал начальник регионального управления ФССП России.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», определением Арбитражного суда Самарской области от 9 апреля 2015 года в отношении ОАО «ЗИФ Плюс», зарегистрированного в городе Тольятти, введена процедура наблюдения. Определением от 20 июля 2016 года производство по делу о несостоятельности (банкротстве) было возобновлено. Определением от 15 августа 2016 года временным управляющим назначен Виктор Юдаков.