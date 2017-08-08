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Долг «ЗИФ Плюс» по текущим платежам составляет около 20 млн. рублей

11:22 | 08.08.2017 | Экономика

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Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Сумма задолженности зарегистрированного в городе Тольятти Самарской области предприятия «ЗИФ Плюс» по текущим платежам, подлежащим оплате в рамках процедуры наблюдения, составляет около 20 млн. рублей. Об этом сообщил начальник управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области Евгений Пазечко.

Долг «ЗИФ Плюс» по текущим платежам составляет около 20 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сегодняшний день задолженность по «ЗИФ Плюс» [по текущих платежам] составляет порядка 20 млн. рублей», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства в первом полугодии 2017 года, состоявшейся во вторник, 8 августа.

Евгений Пазечко пояснил, что исполнительные листы о взыскании долгов с организации, в том числе по зарплате, продолжают поступать, но они планомерно погашаются по мере поступления денег.

«Произошло погашение общей суммы задолженности по налогам — там «ЗИФ Плюс» оплатил около 30 млн. рублей», — отметил главный судебный пристав Пензенской области.

По мнению Евгения Пазечко, динамика выплаты денежных средств внушает оптимизм.

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Советник юстиции напомнил также, что ранее в рамках обеспечительных мер на имущество завода «ЗИФ Плюс» был наложен арест.

«В случае нехватки денежных средств это имущество будет точно так же [как и по другим аналогичным делам] подвергнуто реализации в счет погашения долгов», — сказал начальник регионального управления ФССП России.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», определением Арбитражного суда Самарской области от 9 апреля 2015 года в отношении ОАО «ЗИФ Плюс», зарегистрированного в городе Тольятти, введена процедура наблюдения. Определением от 20 июля 2016 года производство по делу о несостоятельности (банкротстве) было возобновлено. Определением от 15 августа 2016 года временным управляющим назначен Виктор Юдаков.
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