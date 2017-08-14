16:32:42 Понедельник, 14 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Фестиваль «Марсово поле». Пенза, 13 августа 2017 г.

На форуме в Кузнецке обсудят ситуацию в экономике, ЖКХ и соцсфере

14:15 | 14.08.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. II форум «Кузнецк — взгляд в будущее», который состоится во втором по величине городе Пензенской области в предстоящий четверг, 17 августа, будет работать по трем направлениям: бизнес, социальная сфера и ЖКХ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

На форуме в Кузнецке обсудят ситуацию в экономике, ЖКХ и соцсфере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Планируется организовать выставку местных товаропроизводителей и дискуссионные площадки», — пояснили в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что также будут представлены макеты застройки территории бывшего аэродрома.

«Почетными гостями мероприятия станут губернатор Иван Белозерцев, члены правительства Пензенской области и депутаты Законодательного собрания региона», — отметили в мэрии Кузнецка.

Ожидается, что форум начнется в центре «Родина» в 10.00.
Актуальное
Читайте также
Жительница Подмосковья подозревается в краже 350 тыс. рублей у пенсионерки из Пензы Пензенская область отличилась по упоминаемости в контексте майских указов в экономике
Школе в «Спутнике» предлагается присвоить имя Лермонтова Жителей Кузнецка и близлежащих сел ждет плановое отключение газа
Под Пензой попавшемуся на пьяной езде мотоциклисту грозит штраф до 300 тыс. рублей Гражданин Украины пойдет под суд за попытку сбыть в Пензе крупную партию наркотика
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама