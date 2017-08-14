На форуме в Кузнецке обсудят ситуацию в экономике, ЖКХ и соцсфере Экономика

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. II форум «Кузнецк — взгляд в будущее», который состоится во втором по величине городе Пензенской области в предстоящий четверг, 17 августа, будет работать по трем направлениям: бизнес, социальная сфера и ЖКХ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Планируется организовать выставку местных товаропроизводителей и дискуссионные площадки», — пояснили в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что также будут представлены макеты застройки территории бывшего аэродрома.

«Почетными гостями мероприятия станут губернатор Иван Белозерцев, члены правительства Пензенской области и депутаты Законодательного собрания региона», — отметили в мэрии Кузнецка.

Ожидается, что форум начнется в центре «Родина» в 10.00.