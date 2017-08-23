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Регулирование естественных монополий является важной задачей государства — Юрий Афонин

13:24 | 23.08.2017 | Экономика

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Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Регулирование естественных монополий является одной из приоритетных задач государства. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал заместитель председателя ЦК КПРФ, первый замглавы комитета Госдумы России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин в рамках рабочего визита в Пензу в среду, 23 августа.

Регулирование естественных монополий является важной задачей государства — Юрий Афонин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Соответствующий законопроект есть в Государственной думе. Тем более после поездки на такое предприятие будем инициировать его, убеждать президента [России] в необходимости государственного регулирования», — сказал он после визита на пензенский завод «МашСталь».

По мнению Юрия Афонина, получение сверхприбыли энергетическим комплексом не должно быть основополагающим вектором развития экономики.

«Проблема многих предприятий как сельскохозяйственных, так и промышленных — это рост тарифов на электроэнергию. Государству нужно начать регулировать эти тарифы, потому что норма прибыли в энергетических компаниях зашкаливает за сотни процентов», — отметил собеседник агентства.
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