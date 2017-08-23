Регулирование естественных монополий является важной задачей государства — Юрий Афонин Экономика

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Регулирование естественных монополий является одной из приоритетных задач государства. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал заместитель председателя ЦК КПРФ, первый замглавы комитета Госдумы России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин в рамках рабочего визита в Пензу в среду, 23 августа.

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«Соответствующий законопроект есть в Государственной думе. Тем более после поездки на такое предприятие будем инициировать его, убеждать президента [России] в необходимости государственного регулирования», — сказал он после визита на пензенский завод «МашСталь».

По мнению Юрия Афонина, получение сверхприбыли энергетическим комплексом не должно быть основополагающим вектором развития экономики.

«Проблема многих предприятий как сельскохозяйственных, так и промышленных — это рост тарифов на электроэнергию. Государству нужно начать регулировать эти тарифы, потому что норма прибыли в энергетических компаниях зашкаливает за сотни процентов», — отметил собеседник агентства.