В Пензенской области выберут лучший МФЦ Экономика

Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Министерство экономики региона объявило конкурс «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области».

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Он будет проводиться в двух номинациях.

В первой — «Лучший МФЦ» — за победу поборются учреждения, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» не менее 6 месяцев со дня открытия.

Во второй — «Лучший универсальный специалист МФЦ» — будет оцениваться мастерство сотрудников, непосредственно осуществляющих прием и выдачу документов, стаж работы которых составляет минимум полгода. Участниками конкурса не могут быть работники, имеющие дисциплинарные взыскания.

Как сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области, прием заявок продлится до 11 сентября.