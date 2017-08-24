14:41:32 Четверг, 24 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области выберут лучший МФЦ

13:37 | 24.08.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Министерство экономики региона объявило конкурс «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области».

В Пензенской области выберут лучший МФЦ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он будет проводиться в двух номинациях.

В первой — «Лучший МФЦ» — за победу поборются учреждения, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» не менее 6 месяцев со дня открытия.

Во второй — «Лучший универсальный специалист МФЦ» — будет оцениваться мастерство сотрудников, непосредственно осуществляющих прием и выдачу документов, стаж работы которых составляет минимум полгода. Участниками конкурса не могут быть работники, имеющие дисциплинарные взыскания.

Как сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области, прием заявок продлится до 11 сентября.
Актуальное
Читайте также
«Первый канал» стремится быть менее политизированным — Антон Верницкий Полицейские вычислили мужчину, отобравшего телефон у девочки в Арбеково
В Заречном завершены работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» В Пензе начал работу VI фестиваль СМИ
Мэр Пензы проконтролировал ремонт тротуара на улице Красной В Пензе дан старт циклу обучающих семинаров для предпринимателей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама