Около 80 предприятий примут участие в выставках «Пензенская марка» и «Сурская ярмарка» Экономика

Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Около 80 предприятий и организаций примут участие в выставках «Пензенская марка» и «Сурская ярмарка», которые пройдут в центре хореографического искусства с 10 по 13 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе торгово-промышленной палаты региона, выступившей организатором мероприятий.

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«На выставке «Пензенская марка» будет представлен весь спектр товаров и услуг производственного и бытового назначения, продукты питания, выпускаемые предприятиями и организациями, находящимися на территории региона. Участники выставки, получившие знак «Пензенская марка», могут использовать его при реализации своей продукции и оказании услуг как показатель высокого качества», — пояснили в областной ТПП.

В пресс-службе уточнили, что к настоящему времени таким знаком отмечена продукция и услуги более 200 производителей, а в этом году экспертная комиссия оценит более 30 образцов.

«Сурская ярмарка» объединит гостей из 15 различных регионов России. Пензенцев ждут встречи с производителями продуктов питания и товаров народного потребления, в том числе одежды, обуви, украшений и домашнего текстиля из Москвы, Саратова, Тамбова, Волгограда, Волгоградской области, Ярославля, Суздаля, Тулы, Липецка, Перми, Воронежа, Иркутска, Омска, а также Башкирии», — пояснили в торгово-промышленной палате.

В ТПП добавили, что в рамках выставки запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между омским фондом развития русской культуры имени П.А. Столыпина и АНО «Творческое объединение «ПензаХобби».